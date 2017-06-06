Губернатор Курской области: Зубков был на хорошем счету

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КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Задержанный вице-губернатор Курской области Василий Зубков был на хорошем счету, и особых претензий к его работе не было, сообщил во вторник ТАСС глава региона Александр Михайлов.
"Он (Зубков) был на хорошем счету, руководство МЧС может вам подтвердить, потому что он долго работал в той системе, сейчас он у них председатель Совета ветеранов, заслужил многие награды. Здесь никогда к нему претензий по этой части не было", - сказал Михайлов.
Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки недвижимостью на 1 млн рублей от строительной компании. По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.
62-летний Василий Зубков курирует вопросы региональной безопасности, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров. Также по информации, размещенной на сайте областной администрации, координирует и контролирует Госинспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Госинспекцию Стройнадзора региона. До прихода в областную администрацию Зубков возглавлял Главное управление МЧС по Курской области.