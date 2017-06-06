Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор Курской области: Зубков был на хорошем счету

Происшествия
6 июня, 19:34 UTC+3 КУРСК КУРСК 6, июня. /ТАСС

Александр Михайлов рассказал, что задержанный вице-губернатор "заслужил многие награды"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУРСК, 6 июня. /ТАСС/. Задержанный вице-губернатор Курской области Василий Зубков был на хорошем счету, и особых претензий к его работе не было, сообщил во вторник ТАСС глава региона Александр Михайлов.

"Он (Зубков) был на хорошем счету, руководство МЧС может вам подтвердить, потому что он долго работал в той системе, сейчас он у них председатель Совета ветеранов, заслужил многие награды. Здесь никогда к нему претензий по этой части не было", - сказал Михайлов.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Курской области Василий Зубков подозревается в получении взятки недвижимостью на 1 млн рублей от строительной компании. По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений.

62-летний Василий Зубков курирует вопросы региональной безопасности, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров. Также по информации, размещенной на сайте областной администрации, координирует и контролирует Госинспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Госинспекцию Стройнадзора региона. До прихода в областную администрацию Зубков возглавлял Главное управление МЧС по Курской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
2
Лавров: если Киев введет визовый режим с РФ, Москва ответит зеркально
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
5
Послы ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма
6
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
7
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама