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В Ростове-на-Дону более 20 человек отравились шаурмой

Происшествия
6 июня, 21:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 6, июня. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в Новочеркасске (Ростовская область), в числе пострадавших - двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По данным следствия, с 5 по 6 июня 22 человека, из них двое несовершеннолетних, были госпитализированы в специализированную инфекционную больницу Новочеркасска с признаками пищевого отравления средней тяжести", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенных на территории города.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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