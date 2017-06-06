В Ростове-на-Дону более 20 человек отравились шаурмой

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после массового отравления шаурмой в Новочеркасске (Ростовская область), в числе пострадавших - двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
"По данным следствия, с 5 по 6 июня 22 человека, из них двое несовершеннолетних, были госпитализированы в специализированную инфекционную больницу Новочеркасска с признаками пищевого отравления средней тяжести", - сказали в пресс-службе.
По предварительным данным, пострадавшие покупали шаурму в одном из торговых павильонов, расположенных на территории города.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".