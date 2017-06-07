Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конвертоплан ВС США экстренно сел на небольшом острове на юге Японии

Происшествия
7 июня, 6:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Отмечается, что пилоты приняли решение совершить посадку после того, как в кабине зажегся сигнал о неисправности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США совершил экстренную посадку на небольшом острове Иэ, входящем в состав южной японской префектуры Окинава. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Отмечается, что пилоты приняли решение совершить посадку на расположенном там американском военном аэродроме после того, как в кабине зажегся сигнал о неисправности. В результате инцидента никто не пострадал, конвертоплан также не получил повреждений. О характере неполадок не сообщается.

Последний серьезный инцидент с участием MV-22 Osprey произошел на Окинаве в декабре прошлого года. Тогда винтокрылая машина в результате экстренной посадки на воду получила серьезные повреждения - у нее отвалились оба крыла и развалился на части фюзеляж. Находившиеся на борту пять военнослужащих были госпитализированы.

На Окинаве находится база морской пехоты США Футэмма, где сейчас дислоцированы 24 конвертоплана. Размещение этих машин уже несколько лет вызывает протесты у населения, поскольку с ними неоднократно происходили опасные инциденты. В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и в Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
2
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
3
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
4
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
5
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
6
"Ъ": Кудрин рекомендует сократить на 30% число госслужащих
7
NYT: глава минюста США заявил Трампу, что готов уйти в отставку
Темы дня
Загрузка...
Реклама