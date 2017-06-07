Конвертоплан ВС США экстренно сел на небольшом острове на юге Японии

ТОКИО, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США совершил экстренную посадку на небольшом острове Иэ, входящем в состав южной японской префектуры Окинава. Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Отмечается, что пилоты приняли решение совершить посадку на расположенном там американском военном аэродроме после того, как в кабине зажегся сигнал о неисправности. В результате инцидента никто не пострадал, конвертоплан также не получил повреждений. О характере неполадок не сообщается.

Последний серьезный инцидент с участием MV-22 Osprey произошел на Окинаве в декабре прошлого года. Тогда винтокрылая машина в результате экстренной посадки на воду получила серьезные повреждения - у нее отвалились оба крыла и развалился на части фюзеляж. Находившиеся на борту пять военнослужащих были госпитализированы.

На Окинаве находится база морской пехоты США Футэмма, где сейчас дислоцированы 24 конвертоплана. Размещение этих машин уже несколько лет вызывает протесты у населения, поскольку с ними неоднократно происходили опасные инциденты. В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и в Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец.