Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК просит арестовать вице-губернатора Курской области

Происшествия
7 июня, 9:38 дата обновления: 7 июня, 9:51 UTC+3

Василия Зубкова обвиняют в получении взятки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета об аресте вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Курской области Зубкова Василия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказала она.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. По ее словам, в уголовном деле фигурируют четыре человека. Соучастники Зубкова в зависимости от роли каждого подозреваются по ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291, ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки" и "Пособничество в даче взятки").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: американская система ПРО не защищает полностью территорию США
2
СМИ сообщили о стрельбе в парламенте Ирана
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
СК просит арестовать вице-губернатора Курской области
7
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
Темы дня
Загрузка...
Реклама