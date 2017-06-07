СК просит арестовать вице-губернатора Курской области

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета об аресте вице-губернатора Курской области Василия Зубкова, обвиняемого в получении взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.
"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Курской области Зубкова Василия Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказала она.
Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений. По ее словам, в уголовном деле фигурируют четыре человека. Соучастники Зубкова в зависимости от роли каждого подозреваются по ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291, ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве", "Дача взятки" и "Пособничество в даче взятки").