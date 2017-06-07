СК проверяет причины смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. СК проводит доследственную проверку по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева, который скончался в Петербурге 2 июня во время стоматологической операции. Об этом сообщила в среду пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.

"Он скончался до приезда скорой помощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказал представитель ГСУ, воздержавшись от дальнейших комментариев. По данным СМИ, заслуженный артист России скончался во время операции под общим наркозом в стоматологической клинике.

Балетмейстер скончался на 56-м году жизни. В Мариинском театре он был одним из ведущих солистов, а последние десять лет работал педагогом-репетитором.

Сергей Вихарев - воспитанник Ленинградского хореографического училища имени Агриппины Вагановой (класс народного артиста СССР Владлена Семенова), лауреат международных конкурсов в Варне и в Москве. В профессиональной среде его ценили как разнопланового классического танцовщика, обладавшего ярким артистизмом.

Близок был ему и современный репертуар. Так, он создал новый образ Петрушки в одноименном балете Олега Виноградова, первым исполнил партии Царевича каджей и Вестового в балетах Виноградова "Витязь в тигровой шкуре" и "Броненосец "Потемкин".

Карьера балетмейстера

Балетмейстерская карьера Сергея Вихарева началась в 1995 году с постановки балета "Леда и Лебедь" на музыку Густава Малера в Эрмитажном театре. Два года спустя он поставил танцевальные сцены в опере Амилькаре Понкьели "Джоконда" в театре Ла Фениче в Италии. С 1999 по 2006 год мастер возглавлял балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета, где поставил балеты "Дон Кихот", "Шопениана", "Шехеразада.

Одной из главных заслуг Вихарева называют обращение к аутентичности. Так, в 1999 году он поставил в Мариинском театре балет "Спящая красавица", реконструировав по записям, хранящимся в Гарвардском университете, спектакль 1894 года, поставленный Мариусом Петипа, а затем - его же "Баядерку" - постановку 1900 года. В Большом театре реконструировал спектакль Мариинского театра 1894 года "Коппелия" в хореографии Мариуса Петипа и Энрико Чекетти (2009).

В миланском театре Ла Скала осуществил постановку балета Мариуса Петипа "Раймонда" (2011).

В числе достижений Вихарева - реконструкция спектакля "Карнавал", поставленного Михаилом Фокиным в 1910 году. Премией "Золотая маска-2008" была удостоена осуществленная им реконструкция балета Мариуса Петипа и Льва Иванова "Пробуждение Флоры".