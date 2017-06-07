Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.06:
$ 56.59
€ 63.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Ставрополье восстановлено энергоснабжение после падения вертолета на ЛЭП

Происшествия
7 июня, 11:59 дата обновления: 7 июня, 12:31 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 7, июня. /ТАСС

Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 7 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение в Андроповском районе Ставрополья оперативно восстановлено после падения сельхозвертолета Ми-2 на воздушную линию электропередачи, сообщили ТАСС в "МРСК Северного Кавказа".

"Падение вертолета в пролете опор и отключение воздушной линии "Водораздел-Т302" произошло в 10:07 мск, в 11:30 мск линия была уже оперативно запитана по резервной схеме, в зону отключения попало менее 3 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе МРСК.

По данным энергетиков, жертв нет, пострадавшие отказались от госпитализации. Как сообщало ранее Минэнерго РФ, без света оставались свыше 2 тыс. человек.

Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи, ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадал пилот, на земле разрушений нет.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю ТАСС сообщили, что вертолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в 3-х км южнее села Курсавка в Андроповском районе. "Пилот получил травмы средней степени тяжести", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что информация уточняется.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
2
ИГ взяла на себя ответственность за нападения в Иране
3
Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий
4
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
5
ВЦИОМ: главными жизненными ценностями россиян остаются здоровье, семья и безопасность
6
Власти опровергли информацию о втором взрыве в мавзолее в Иране
7
Предполагаемый сообщник вице-губернатора Курской области признал вину
Темы дня
Загрузка...
Реклама