На Ставрополье восстановлено энергоснабжение после падения вертолета на ЛЭП

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ПЯТИГОРСК, 7 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение в Андроповском районе Ставрополья оперативно восстановлено после падения сельхозвертолета Ми-2 на воздушную линию электропередачи, сообщили ТАСС в "МРСК Северного Кавказа".
"Падение вертолета в пролете опор и отключение воздушной линии "Водораздел-Т302" произошло в 10:07 мск, в 11:30 мск линия была уже оперативно запитана по резервной схеме, в зону отключения попало менее 3 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе МРСК.
По данным энергетиков, жертв нет, пострадавшие отказались от госпитализации. Как сообщало ранее Минэнерго РФ, без света оставались свыше 2 тыс. человек.
Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи, ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадал пилот, на земле разрушений нет.