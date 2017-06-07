На Ставрополье восстановлено энергоснабжение после падения вертолета на ЛЭП

ПЯТИГОРСК, 7 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение в Андроповском районе Ставрополья оперативно восстановлено после падения сельхозвертолета Ми-2 на воздушную линию электропередачи, сообщили ТАСС в "МРСК Северного Кавказа".

"Падение вертолета в пролете опор и отключение воздушной линии "Водораздел-Т302" произошло в 10:07 мск, в 11:30 мск линия была уже оперативно запитана по резервной схеме, в зону отключения попало менее 3 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе МРСК.

По данным энергетиков, жертв нет, пострадавшие отказались от госпитализации. Как сообщало ранее Минэнерго РФ, без света оставались свыше 2 тыс. человек.

Вертолет Ми-2 упал в Ставропольском крае после того, как столкнулся с линиями электропередачи, ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пострадал пилот, на земле разрушений нет.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю ТАСС сообщили, что вертолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в 3-х км южнее села Курсавка в Андроповском районе. "Пилот получил травмы средней степени тяжести", - сказали в ГУ МЧС, добавив, что информация уточняется.