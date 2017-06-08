Полиция задержала группировку, сбывавшую контрафактные сигареты в нескольких регионах РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 16 участников этнической группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом контрафактных сигарет в Московском регионе и еще трех областях. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе 20 рейдов в Московском регионе, в Тамбовской, Липецкой, Рязанской областях правоохранители изъяли более 2 млн акцизных марок, около 1 млн полиграфической продукции и свыше 2 млн пачек готовой продукции под брендами известных табачных фабрик. Оперативники обнаружили три места хранения комплектующих и установили шесть автотранспортных средств, использовавшихся для противоправной деятельности", - сообщила Волк.

Кроме того, в квартирах фигурантов обнаружены черновые записи о количестве произведенной и реализованной продукции с 2015 года, изъято более 5 млн рублей и 40 банковских карт, использовавшихся для расчетов и последующей легализации денежных средств, добытых незаконным путем. "Ежемесячный доход от противоправной деятельности превышал 3 млн рублей", - добавила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дело по ст. 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование") и ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ или услуг").

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, шестеро из них арестованы, десять отпущены под подписку о невыезде.