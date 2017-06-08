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В Севастополе обезврежена мина времен ВОВ почти в тонну весом

Происшествия
8 июня, 15:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Мину обнаружили на глубине 17 метров на входе в Севастопольскую бухту

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Специалисты севастопольского МЧС успешно завершили операцию по обезвреживанию немецкой авиационной магнитно-акустической донной мины весом почти в тонну, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Операция успешно завершена, мина была выведена за мол Севастопольской бухты и ликвидирована", - сказали в пресс-службе. Уникальность операции состояла в том, что взрывать боеприпас в акватории бухты было крайне опасно из-за большого радиуса поражения, поэтому мину вывели за пределы бухты, где и взорвали, но при этом существовал большой риск, что из-за изменения давления воды на мину при изменении глубины во время перемещения она могла взорваться.

"Мину транспортировали по определенному маршруту на максимально возможной глубине, спасатели проложили удлиненную цепную сеть, чтобы произвести подрыв на максимально безопасном расстоянии, работы были осложнены ограниченной видимостью под водой, резкой сменой направления ветра и поверхностного течения. Из-за этого дважды была нарушена электроцепь, водолазам ЧФ пришлось заново спускаться к мине, чтобы снова заложить подрывной заряд, это увеличило время по обезвреживанию", - рассказал Николай Тисельский, начальник специализированного отряда управления МЧС по Севастополю.

Ранее сообщалось, что при был выбран наименее опасный вариант перемещения мины из зоны поражения городских объектов, среди которых подводный газопровод высокого давления, гидротехнические сооружения, объекты флота, фермы разведения моллюсков и иные объекты.

Мину обнаружили водолазы Черноморского флота в 320 метрах от берега, на глубине 17 метров на входе в Севастопольскую бухту. Специалисты МЧС идентифицировали находку как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа LMB времен Великой Отечественной войны. Предположительно, это одна из мин, сброшенных немецкой авиацией при первых авианалетах на Севастополь в июне 1941 года.

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