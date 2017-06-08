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Похищенного год назад в Москве сектантами пятилетнего мальчика нашли в Белоруссии

Происшествия
8 июня, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ребенка собираются передать родственникам

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России сообщил, что пропавший почти год назад на севере Москве пятилетний мальчик найден на территории Белоруссии.

"Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления СК по городу Москве и сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД России установлено местонахождение ребенка на территории Республики Беларусь. В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка домой", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, ребенка, проживавшего с бабушкой и дедушкой, в июле 2016 года похитили из московской квартиры члены религиозного сообщества (по информации ряда СМИ, члены секты "Каула-Дхарма", в которой практикуется сексуальное насилие).

"Следствию удалось установить круг лиц, причастных к похищению ребенка, а также совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Трое соучастников задержаны на территориях иностранных государств и проходят процедуру экстрадиции", - рассказала Юлия Иванова. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям всех соучастников, добавила представитель ГСУ.

Ранее сообщалось, что основателя религиозной группы, 40-летнего уроженца Хабаровска, при содействии Интерпола задержали в болгарском Бургасе. По одной из версий, ребенка могла вывезти его 26-летняя мама, которая тоже исчезла. В свою очередь в УВД Могилевского облисполкома Белоруссии сообщили журналистам, что мальчика нашли накануне в Могилевском районе в сопровождении гражданина России. Ребенка собираются передать родственникам.

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