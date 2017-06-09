В Неваде арестован криминальный авторитет из России

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские власти задержали в штате Невада криминального авторитета из России Раждена Шулаю, ему уже предъявлены обвинения. Об этом сообщила в четверг ТАСС официальный представитель прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк Дон Дирден.

"Он был арестован в Неваде в среду", - указала она. В этот же день прокуратура опубликовала заявление, в котором говорилось о предъявлении обвинений более 30 выходцам из стран бывшего СССР в причастности к организованной преступности. Отмечалось, что эти лица связаны с группировкой, главарями которой были Шулая и Зураб Джанашвили.

Дирден не уточнила, въехал ли россиянин, находящийся в розыске, в США на законных основаниях. В документах прокуратуры указано, что место жительства Шулаи - город Эджуотер (штат Нью-Джерси). На вопрос о том, могут ли американские власти рассмотреть вопрос о его передаче РФ, Дирден ответила: "Я не буду спекулировать относительно запросов об экстрадиции".

Говоря о Шулае, представитель МВД РФ в Вашингтоне Валерий Этнюков сообщил ТАСС: "Этот человек нам известен. Он имеет российское гражданство". Как пояснил Этнюков, Шулая "находится в розыске в России, а также по линии Интерпола".

Организованная группировка

В заявлении, опубликованном в среду, отмечалось, что выходцы из стран бывшего СССР, которым были предъявлены обвинения, по данным властей США могут быть причастны к вымогательству, мошенничеству, преступлениям, связанным с наркотиками и огнестрельным оружием. Они якобы действовали в целом ряде американских штатов, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании, Флориде и Неваде.

По данным прокуратуры, фигуранты дела, гражданство которых пока не разъясняется, взаимодействовали с российскими и грузинскими организованными преступными группами. "Большинство членов группировки Шулаи и тех, кто имел к ней отношение, родились в бывшем Советском Союзе, многие поддерживали прочные связи с Грузией, Украиной и Российской Федерацией, регулярно туда ездили, контактировали с находящимися там сообщниками, а также переводили полученные незаконным путем средства лицам в этих странах", - отмечается в заявлении прокуратуры.

В операциях по задержанию указанных лиц и сборе улик принимали участие сотрудники нью-йоркской полиции, Федерального бюро расследований и Службы иммиграционного и таможенного контроля США.