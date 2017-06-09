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СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье

Происшествия
9 июня, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 40-летнего Максима Доброго направлено в суд

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела о гибели бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего Максима Доброго, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в ГСУ.

По данным следствия, ночью 2 апреля 2016 года в ресторане в селе Озерецком Дмитровского района между Усановым и Добрым произошел конфликт. Позже на обочине дороги, ведущей от Озерецкого к деревне Рыбаки, Добрый нанес Усанову удар рукой в висок, от чего музыкант упал и ударился головой об асфальт. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Усанов скончался вечером 19 апреля, так и не приходя в сознание.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.

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