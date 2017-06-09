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Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы

Происшествия
9 июня, 11:00 UTC+3 МОСКВЫ МОСКВЫ 9, июня. /ТАСС

Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной "Яблока" в Москве Антон Антонов-Овсеенко протестовали против принятия закона о реновации

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Сергей Митрохин во время задержания

Сергей Митрохин во время задержания

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВЫ, 9 июня. /ТАСС/. Глава московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан утром возле здания Госдумы в ходе акции протеста против законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе "Яблока".

Госдума рассматривает 9 июня во втором, основном чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.

"Лидер московского отделения партии Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной "Яблока" в Москве Антон Антонов-Овсеенко задержаны у здания Думы, они протестовали против принятия закона о реновации (жилья в Москве)", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что задержанные находятся в автозаке.

Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах столицы, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции "Тверской". "Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)", - сказал источник.

Около здания Госдумы на Охотном ряду собралось порядка 70-80 человек, которые выступают против законопроекта о реновации. Участники стоят перед центральным входом в здание Госдумы с плакатами. Около входа дежурят несколько машин с сотрудниками полиции.

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