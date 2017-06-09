Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы

Знаток экосистем и музыкант: что мы знаем о преемнике императора ЯпонииМеждународная панорама 9 июня, 12:00
Футболисты сборной России выйдут на матч с чилийцами в майках в поддержку ЗобнинаСпорт 9 июня, 11:56
Экспортный грузопоток по ДВЖД в тихоокеанские порты за 5 месяцев вырос на 5,5%Транспорт 9 июня, 11:54
ISU подтвердил, что чемпионат Европы - 2018 по конькобежному спорту пройдет в КоломнеСпорт 9 июня, 11:43
Референдум о независимости Каталонии пройдет 1 октября 2017 годаМеждународная панорама 9 июня, 11:42
Футболист "Зенита" Дзюба может перенести операцию на колене и пропустить месяцСпорт 9 июня, 11:39
Ford отзывает в России 240 внедорожников ExplorerЭкономика и бизнес 9 июня, 11:37
ФК "Рубин" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера командыСпорт 9 июня, 11:33
Сергей Михайлов: социальная ответственность СМИ является мерилом профессионализмаОбщество 9 июня, 11:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВЫ, 9 июня. /ТАСС/. Глава московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан утром возле здания Госдумы в ходе акции протеста против законопроекта о реновации жилого фонда Москвы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе "Яблока".
Госдума рассматривает 9 июня во втором, основном чтении законопроект о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы.
"Лидер московского отделения партии Сергей Митрохин и руководитель общественной приемной "Яблока" в Москве Антон Антонов-Овсеенко задержаны у здания Думы, они протестовали против принятия закона о реновации (жилья в Москве)", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что задержанные находятся в автозаке.
Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах столицы, Митрохин и еще трое задержанных будут доставлены в отдел полиции "Тверской". "Акция несанкционирована, будет рассматриваться вариант привлечения задержанных к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированной акции)", - сказал источник.
Около здания Госдумы на Охотном ряду собралось порядка 70-80 человек, которые выступают против законопроекта о реновации. Участники стоят перед центральным входом в здание Госдумы с плакатами. Около входа дежурят несколько машин с сотрудниками полиции.