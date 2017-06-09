Суд отправил под домашний арест пятого члена "Саентологической церкви Петербурга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу избрал меру пресечения в виде домашнего ареста последней из пяти обвиняемых по уголовному делу "Саентологической церкви Санкт-Петербурга", задержанных ФСБ на этой неделе. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Констанции Есаулковой сроком до 5 августа", - сообщили в суде.

В среду и четверг суд санкционировал арест Сахиба Алиева, Анастасии Терентьевой, Галины Шуриновой и Ивана Мацицкого. Все они, по данным ФСБ, являются ключевыми фигурантами расследования.

Члены "Саентологической церкви Петербурга" обвиняются в незаконном проведении платных саентологических курсов и программ без соответствующей регистрации, доход от которых оценивается в сумму свыше 276 млн рублей. На этой неделе в офисе религиозной организации сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленинградской области провели обыски в рамках уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство", "Возбуждение ненависти или вражды", а также "Организация экстремистского сообщества". В ходе следственных действий у членов организации были изъяты книги и материалы, признанные экстремистскими в России. По мнению следствия, "Саентологическая церковь Петербурга" является экстремистским сообществом.

Дианетика и саентология (сайентология) - религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом. В России часть саентологических материалов признаны экстремистскими и занесены в федеральный список экстремистских материалов, производство, распространение и хранение в целях массового распространения этих материалов на территории РФ является незаконным.