Суд арестовал шестого фигуранта по делу о нападении на полицейских 26 марта в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы на два месяца поместил под стражу Дмитрия Борисова - шестого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Борисов обвиняется в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Борисова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 8 августа 2017 года", - огласила судья Наталья Дударь.

Из материалов дела стало известно, что ранее Борисов привлекался к уголовной ответственности по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), однако позднее уголовное дело в отношении него было прекращено. Кроме того, Борисов был прописан в деревянной постройке, непригодной для проживания, и не проживал по данному адресу. "Во время задержания пытался скрыться, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции в связи с чем к нему была применена физическая сила", - огласила материалы дела судья.

Как ожидается, защита обжалует решение суда.

Следователь просил ареста

На аресте настаивал следователь в связи с тем, что, находясь на свободе, Борисов может скрыться от следствия, помешать раскрытию уголовного дела. "От дачи показаний Борисов отказался, вину не признал, в содеянном не раскаялся. Вина подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей", - отметил представитель СК, уточнив, что срок следствия по делу установлен до 26 сентября 2017 года.

Кроме того, следователь подчеркнул, что инкриминируемое преступление Борисову было совершено "в составе группе лиц, а соучастники не установлены и не задержаны". "В 2014 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности", - добавил он.

Прокурор поддержал доводы ходатайства следствия в полном объеме.

Сторона защиты настаивала на избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. "Стороной обвинения не доказана причастность нашего подзащитного к инкриминируемому преступлению. Просим избрать Борисову домашний арест", - отметил адвокат Николай Фомин.

Сам обвиняемый просил избрать в отношении него подписку о невыезде и отверг все обвинения. "С доводами следователя я не согласен. При задержании я не сопротивлялся. Прошу избрать в отношении меня меру пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.

31-летний житель Подмосковья Дмитрий Борисов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Всего по делу проходят шесть человек. Помимо Борисова, на данный момент по делу проходят Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. 18 мая суд вынес первый приговор по этому делу: за применение насилия к сотрудникам полиции на 8 месяцев заключения осужден 28-летний Юрий Кулий. Позднее к 1,5 года колонии был приговорен Александр Шпаков. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции 26 марта в Москве фигуранты дела применяли насилие в отношении представителей власти. Их вина, утверждают в СК, подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе показаниями свидетелей, самих обвиняемых, а также видеозаписями.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти").