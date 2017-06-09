Сторонника Навального в Туле арестовали на семь суток за нацистскую символику в соцсетях

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ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Суд арестовал на семь суток заместителя руководителя штаба политика Алексея Навального в Туле. Мужчина привлечен к ответственности за демонстрацию нацистской символики, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Зареченским районным судом Тулы заместитель руководителя регионального предвыборного штаба Навального в Туле был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики", и ему назначено наказание в виде административного ареста, сроком на семь суток", - добавили в полиции.
По данным ведомства, материалы правоохранители обнаружили в одной из социальных сетей. В МВД не уточнили, о каких именно материалах идет речь. Как установили оперативники, запрещенную к демонстрации информацию на своей личной странице разместил 26-летний житель Тулы, который в марте 2017 года уже привлекался к ответственности за похожее нарушение.