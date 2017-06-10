Боец ММА Мурад Амриев освобожден из-под стражи под подписку о невыезде

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурад Амриев, доставленный из Белоруссии в Грозный, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

"Только что его отпустили под подписку о невыезде. Его встретили сестра и друг отца", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС член Совета по правам человека Чечни Хеда Саратова в субботу, 10 июня, в Грозном пройдет пресс-конференция, в которой примет участие Мурад Амриев.

Ранее сообщалось, что родители бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой разобраться в деле их сына и не допустить нарушения его прав.

Дело Амриева

По информации Комитета по предотвращению пыток, "25 августа 2013 года в Грозном машину Амриева блокировала черная Priora, из которой выбежали трое мужчин, затолкали его в свою машину, надев на голову его собственную футболку, и увезли в находившееся неподалеку здание одного из подразделений внутренних дел".

По словам спортсмена, там его "продержали в наручниках в течение двух дней, а спустя двое суток полицейские отвезли его к родителям на своеобразные переговоры". Амриевым угрожали расправой над Мурадом, если их старший сын не вернется в Чечню, отмечалось в сообщении Комитета по предотвращению пыток. На следующий день ему велели явиться в полицию, однако опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом из России, добавили в комитете.

По данным правоохранительных органов Чечни, несколько лет назад МВД по республике подавало в суд иск против Амриева и Комитета против пыток о распространении ложной информации о фактах кровной мести, пытках и избиениях. После служебной проверки было вынесено процессуальное решение, правоохранительные органы с иском обратились в суд, который частично удовлетворил их требования, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Чечни.