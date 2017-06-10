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В двух аэропортах Шанхая из-за грозы отменили более 260 рейсов

Происшествия
10 июня, 12:55 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Задержка около 40 рейсов превысила четыре часа

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ШАНХАЙ, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Проливные дожди с громом и молнией повлияли на работу воздушных гаваней Шанхая. Согласно опубликованным данным корпорации "Шанхайский аэропорт", свыше 260 внутренних и международных рейсов как на вылет, так и на прилет отменены или задержаны.

По состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск), в аэропорту Хунцяо отменен вылет 61 рейса, еще 54 задержаны на время от двух до четырех часов. Задержка свыше четырех часов затронула в общей сложности около 18 рейсов. Кроме того 54 рейса на прилет в эту воздушную гавань отменены. Что касается международного аэропорта Пудун, то здесь отменены 74 рейса на вылет, 38 задержали от двух до четырех часов, еще у 21 рейса задержка вылета превысила четыре часа. На прилет в этот аэропорт отменено 73 рейса.

В настоящее время в Шанхае объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных ливней. По данным местных СМИ, пропускная способность двух аэропортов Шанхая в субботу может снизиться на 50%.

В числе задержанных рейсов также вылет в Москву авиакомпании "Аэрофлот". Согласно официальному расписанию, самолет должен был вылететь в 11:40 по местному времени (06:40 мск) из аэропорта Пудун. О времени его отправки информации пока нет.

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