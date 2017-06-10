Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня. /ТАСС/. Три ребенка погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива на группу идущих по путям детей в пригороде Владивостока. Среди погибших - два мальчика и девочка в возрасте 10-12 лет, сообщил в субботу ТАСС представитель Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"Два мальчика и девочка в возрасте 10-12 лет шли по путям, когда их сбил маневровый локомотив. Увидев детей, машинист применил экстренное торможение, однако не смог избежать наезда. На месте погибли двое мальчиков и девочка. Еще одна девочка доставлена в реанимацию с тяжелыми травмами", - сказал собеседник агентства.

В официальном заявлении пресс-службы Дальневосточной железной дороги говорится, что причиной трагедии стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на железной дороге. Дети шли по железнодорожным путям в неустановленном для этого месте без сопровождения взрослых.

"Возраст детей, по предварительным данным, 10-13 лет. Трое из них, два мальчика и девочка, погибли на месте, еще одна девочка госпитализирована с тяжелыми травмами. Причиной происшествия стало грубое нарушение пострадавшими правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, а именно, хождение по путям в неустановленном месте и отсутствие контроля со стороны взрослых", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что трагедия произошла в 19:48 по местному времени (12:48 мск) на участке между станциями Амурский залив и Надеждинская ДВЖД. На месте работает оперативно-следственная группа.

Как сообщила старший помощник руководителя Дальневосточного управления на транспорте Дарья Немцева, по факту гибели детей следственные органы начали проверку. "Процессуальная проверка проводится по признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ст. 263 УК РФ). Выясняются все обстоятельства случившегося", - сообщила представитель ведомства.

С начала года на ДВЖД пострадали 33 человека, 20 из которых погибли. Почти все случаи произошли из-за хождения по путям. За аналогичный период прошлого года травмированы 34 человека, 23 погибли.

В этом году на ДВЖД было зафиксировано два инцидента, последний из них произошел на станции Дормидонтовка 3 июня. Ребенок залез на цистерну и получил удар электрическим током. В настоящий момент он находится во второй краевой больнице в Хабаровске.