Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CBC: Канаде полиция застрелила мужчину, убившего ножом четырех человек

Происшествия
10 июня, 23:57 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

19-летний житель небольшого поселения Акуливик на севере региона по неизвестной причине врывался в частные дома и атаковал находившихся там людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция канадской провинции Квебек застрелила мужчину, который убил ножом четырех человек, в том числе ребенка. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

Установлено, что 19-летний житель небольшого поселения Акуливик на севере региона по неизвестной причине врывался в частные дома и атаковал находившихся там людей. Полиция застрелила его, когда нападавший пытался зайти в четвертый жилой дом. В результате его действий погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Еще один человек получил ранения.

Акуливик, в котором проживают порядка 500 жителей, находится примерно в 1,7 тыс. км к северу от Монреаля - крупнейшего города провинции Квебек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стрелок в Кратове отказался от переговоров и поджег дом
2
Почти 200 бойцов Росгвардии и МВД задействованы в операции по поимке кратовского стрелка
3
Источник: устроивший стрельбу в Кратове мужчина сбежал из оцепленного дома
4
МВД: кратовский стрелок ликвидирован
5
Два человека погибли при столкновении катера и яхты у берегов Крыма
6
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
7
В больнице скончалась одна из жертв стрельбы в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама