CBC: Канаде полиция застрелила мужчину, убившего ножом четырех человек

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ОТТАВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Полиция канадской провинции Квебек застрелила мужчину, который убил ножом четырех человек, в том числе ребенка. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
Установлено, что 19-летний житель небольшого поселения Акуливик на севере региона по неизвестной причине врывался в частные дома и атаковал находившихся там людей. Полиция застрелила его, когда нападавший пытался зайти в четвертый жилой дом. В результате его действий погибли четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Еще один человек получил ранения.
Акуливик, в котором проживают порядка 500 жителей, находится примерно в 1,7 тыс. км к северу от Монреаля - крупнейшего города провинции Квебек.