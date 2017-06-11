СК не исключает, что мать кратовского стрелка могла погибнуть в пожаре

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следствие не исключает, что в сгоревшем доме жителя подмосковного поселка Кратово Игоря Зенкова, устроившего накануне стрельбу, могла погибнуть его мать, которая из-за болезни не могла передвигаться. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СК РФ) Светлана Петренко.

"Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации пожара в доме", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время следователи проводят секторальный осмотр места происшествия в поселке, изымаются вещественные доказательства.

Петренко также сообщила, что первыми жертвами кратовского стрелка стала семейная пара, попытавшаяся помочь ему потушить сарай. "На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар", - уточнила официальный представитель СК РФ.

Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей.