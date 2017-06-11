СК: Кратовский стрелок не участвовал в боевых действиях в Чечне

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, застреливший четырех человек, был в командировках в Чечне, но в боевых действиях не участвовал. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следователи установили данные о личности преступника: Игорь Зенков, 1967 года рождения, с 1992 года по 2014 год работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника 5 разряда отдела ремонта спасательного оборудования службы инженерно- технического обеспечения спасательных работ, - сказала она. - За время своей работы неоднократно бывал в командировках в горячих точках, но участия в боевых действиях никогда не принимал".
Она также заявила, что Зенков был владельцем целого арсенала незаконно полученного оружия.
"Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было", - сообщила представитель СК.
По ее словам, после осмотра места происшествия, опроса свидетелей и очевидцев "следствие полагает, что у него было большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет "Маузер".