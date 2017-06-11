Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арестован седьмой фигурант дела о применении насилия к полицейским на акции в Москве

Происшествия
11 июня, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

После оглашения решения адвокаты заявили о намерении его обжаловать в Мосгорсуде

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Политикова - седьмого фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Таким образом судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следователя.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 августа", - огласила она. Принимая решение, суд учел степень и тяжесть инкриминируемого Политикову обвинения, а также признал достаточными доводы следствия о причастности оппозиционера к совершению преступления. Суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения, о которой просила защита и он сам.

После оглашения решения адвокаты заявили о намерении его обжаловать в Мосгорсуде.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Политиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении должностных обязанностей. Оппозиционер отказывается от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек. Ранее организаторы митинга отказались от предложения московских властей провести шествие в парке в Сокольниках или в районе Марьино. В итоге оппозиционные организации провели свою акцию в центре Москвы. Правительством Москвы она не была согласована.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 сентября. В рамка дела арестованы четыре человека - Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Еще двое - Юрий Кудий и Александр Шпаков - осуждены на 8 месяцев и 1,5 года колонии соответственно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: Трамп отложил государственный визит в Великобританию
2
У кратовского стрелка нашли ружье Иж-18 и пистолет "Маузер"
3
Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"
4
Лайнер "Князь Владимир" отправится в первый круиз из Сочи в Крым
5
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
6
"Дело Тухачевского": как начались массовые репрессии в Красной армии
7
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
Темы дня
Загрузка...
Реклама