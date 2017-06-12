Под Ялтой столкнулись автобус и грузовая "Газель"

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в понедельник утром при столкновении автобуса и грузовой "Газели" в районе поселка Массандра под Ялтой. Об этом сообщил ТАСС помощник начальника крымского главка МЧС Владимир Иванов.

"Авария произошла около 09:30 мск сегодня, 12 июня 2017 года, на Южнобережном шоссе в районе поселка Массандра под Ялтой. Грузовик врезался в пассажирский автобус, в котором находилось 27 человек. В результате ДТП оба транспортных средства опрокинулись. В больницу Ялты доставлено девять человек, характер травм выясняется", - рассказал Иванов.

По его словам, спасателям пришлось с помощью специального оборудования вытаскивать водителя "Газели".

Как позже сообщил ТАСС министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, один из пострадавших находится в реанимации, у остальных травмы легкой и средней тяжести.

"Один человек, который пострадал в аварии, находится сейчас в реанимации в Ливадийской больнице Ялты, его состояние врачи оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести", - сказал Голенко.

В автобусе "Эталон" находились пятеро детей, по предварительным данным, они не пострадали.