Под Ялтой столкнулись автобус и грузовая "Газель"

Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football ObservatoryСпорт 12 июня, 12:41
Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флагаОбщество 12 июня, 12:39
Один из основателей группы "Кино" снимет фильм про Виктора ЦояКультура 12 июня, 12:13
День России. Онлайн-трансляцияОбщество 12 июня, 12:00
Путин назвал "День России в мире" ярким событием в культурной жизни многих странОбщество 12 июня, 11:41
Футболисты сборной России в полном составе проводят тренировку после игры с чилийцамиСпорт 12 июня, 11:38
Третьяк: клубы КХЛ могут создать нужные условия для возвращения звезд калибра МалкинаСпорт 12 июня, 11:37
Третьяк: хоккеист "Питтсбурга" Малкин провел один из лучших сезонов в НХЛСпорт 12 июня, 11:31
Ижевск отмечает День России и День города мероприятиями, придуманными местными жителямиОбщество 12 июня, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Девять человек, по предварительным данным, пострадали в понедельник утром при столкновении автобуса и грузовой "Газели" в районе поселка Массандра под Ялтой. Об этом сообщил ТАСС помощник начальника крымского главка МЧС Владимир Иванов.
"Авария произошла около 09:30 мск сегодня, 12 июня 2017 года, на Южнобережном шоссе в районе поселка Массандра под Ялтой. Грузовик врезался в пассажирский автобус, в котором находилось 27 человек. В результате ДТП оба транспортных средства опрокинулись. В больницу Ялты доставлено девять человек, характер травм выясняется", - рассказал Иванов.
По его словам, спасателям пришлось с помощью специального оборудования вытаскивать водителя "Газели".
Как позже сообщил ТАСС министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, один из пострадавших находится в реанимации, у остальных травмы легкой и средней тяжести.
"Один человек, который пострадал в аварии, находится сейчас в реанимации в Ливадийской больнице Ялты, его состояние врачи оценивают как тяжелое. У остальных пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести", - сказал Голенко.
В автобусе "Эталон" находились пятеро детей, по предварительным данным, они не пострадали.