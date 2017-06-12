Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье возросло до 13

Евкуров назвал провокаторами болельщиков, попытавшихся сорвать чемпионат России по борьбеСпорт 12 июня, 15:42
Несколько болельщиков попытались сорвать ход чемпионата России по вольной борьбеСпорт 12 июня, 15:19
Федерация: автодром в Сочи нужно адаптировать под проведение этапа Moto GPСпорт 12 июня, 15:18
Легкоатлетка Муллина не будет выступать на этапах "Бриллиантовой лиги" до ЧМСпорт 12 июня, 15:13
Флешмоб "Символ России": на Поклонной горе развернули самый большой российский флагОбщество 12 июня, 15:12
Овечкин заявил, что рад победе Малкина в Кубке СтэнлиСпорт 12 июня, 15:11
Московская премьера фильма Юрия Грымова "Три сестры" состоится 5 октябряКультура 12 июня, 14:44
Легкоатлетка Клишина выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в ЛозаннеСпорт 12 июня, 14:43
Путин: Россия смогла надежно укрепить суверенитет и четко обозначить национальные интересыПолитика 12 июня, 14:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число погибших в ДТП с автобусом паломников в Забайкальском крае возросло до 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службы главы Забайкальской митрополии.
"Меньше часа назад в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ погибла еще одна женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек", - сказали в пресс-службе, пояснив, что получили данные от больницы.
Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.