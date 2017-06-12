Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье возросло до 13

Происшествия
12 июня, 15:37 дата обновления: 12 июня, 15:40 UTC+3

В реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ скончалась женщина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число погибших в ДТП с автобусом паломников в Забайкальском крае возросло до 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службы главы Забайкальской митрополии.

Читайте также новости по теме:
ДТП с автобусом в Забайкалье
© Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю

В больницы Бурятии доставлены 8 пострадавших в ДТП в Забайкалье в крайне тяжелом состоянии

В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии

В ДТП с автобусом в Забайкалье погибли 11 человек

"Меньше часа назад в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ погибла еще одна женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек", - сказали в пресс-службе, пояснив, что получили данные от больницы.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом в Забайкалье
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевских лент на Украине
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Премьер-министр Венгрии обвинил Брюссель в пособничестве террористам
4
Полиция задержала Алексея Навального
5
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
6
День России. Онлайн-трансляция
7
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
Темы дня
Загрузка...
Реклама