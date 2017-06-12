Число жертв ДТП с паломниками в Забайкалье возросло до 13

ЧИТА, 12 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Число погибших в ДТП с автобусом паломников в Забайкальском крае возросло до 13 человек, сообщили ТАСС в пресс-службы главы Забайкальской митрополии.

"Меньше часа назад в реанимации Петровск-Забайкальской ЦРБ погибла еще одна женщина. Таким образом, число погибших в результате аварии возросло до 13 человек", - сказали в пресс-службе, пояснив, что получили данные от больницы.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал". На месте погибли 10 человек, позднее скончались еще двое. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии, большинство из них доставили в больницы Читы и Улан-Удэ.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.