Более 150 человек задержаны в центре Москвы за участие в несанкционированной акции

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция задержала более 150 человек в центре Москвы за участие в несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", - уточнили в МВД.

Всего в несогласованной акции участвовали порядка 4,5 тыс. человек.