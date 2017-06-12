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Более 150 человек задержаны в центре Москвы за участие в несанкционированной акции

Происшествия
12 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что всего в несогласованной акции участвовали порядка 4,5 тыс. человек

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция задержала более 150 человек в центре Москвы за участие в несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", - уточнили в МВД.

Всего в несогласованной акции участвовали порядка 4,5 тыс. человек.

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