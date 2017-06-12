Более 150 человек задержаны в центре Москвы за участие в несанкционированной акции

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полиция задержала более 150 человек в центре Москвы за участие в несанкционированной акции оппозиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
"За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек", - уточнили в МВД.
Всего в несогласованной акции участвовали порядка 4,5 тыс. человек.