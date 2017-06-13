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В районе Забайкалья, где разбился автобус с паломниками, введен режим ЧС

Происшествия
13 июня, 4:35 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Он будет действовать, пока из района не вывезут тела погибших, а также в зависимости от состояния пострадавших, сообщил ТАСС глава района Андрей Кузнецов

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ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, где в ночь на 12 июня разбился автобус с паломниками, сообщил ТАСС глава района Андрей Кузнецов.

"Постановлением главы района с 12 июня на территории муниципалитета введен режим ЧС. Он точно будет действовать, пока из района не вывезут тела погибших, а также в зависимости от состояния пострадавших, которые находятся в ЦРБ", - сказал Кузнецов.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

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Ранее сообщалось, что в Петровск-Забайкальской центральной районной больнице размещены двое нетранспортабельных пострадавших. Их состояние стабильно тяжелое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, им оказывают необходимое лечение. Консультации этих пострадавших провели главные травматолог и реаниматолог страны.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 35 человек, 19 из них - в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.

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