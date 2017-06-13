Ошибка водителя могла стать причиной опрокидывания автобуса под Томском

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ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Ространснадзор начал проверку по факту опрокидывания рейсового автобуса в Томской области, в результате чего погиб ребенок и были госпитализированы 17 человек, сообщил ТАСС начальник томского управления Ространснадзора Алексей Соболев. Он считает, что причиной ДТП могла стать ошибка водителя.
"Мы проводим проверку лицензионных требований, - сказал он. - (Причина) - чисто человеческий фактор. Почему - непонятно, но следствие выяснит".
По словам Соболева, погодные условия в этот день были благоприятные. Водитель имеет стаж работы более 20 лет, работает в автотранспортном предприятии с 2006 года. В момент ДТП, согласно данным ГЛОНАСС, скорость у автобуса была в пределах 60 км/ч, авария произошла на небольшом повороте. "Почему он так поступил - все вопросы только к нему", - считает собеседник.
ДТП произошло накануне днем на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, были госпитализированы 17 человек. Всего, по данным СК, пострадали 24 человека.