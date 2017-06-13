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В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба

Происшествия
13 июня, 10:23 дата обновления: 13 июня, 11:11 UTC+3

Как отметили в полиции, речь о теракте не идет

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БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стрельба произошла на станции городской электрички Унтерферинг в пригороде Мюнхена. Об этом сообщила федеральная полиция.

"В ходе полицейской операции на станции Унтерферинг дело дошло до применения огнестрельного оружия. Как минимум один человек пострадал", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении полиции.

Представитель полиции сообщила, что сейчас "ситуация находится под контролем". Опасности для населения, по ее словам, нет. На месте ЧП прибыл полицейский спецназ, задействован вертолет.

Как сообщают в полиции города, стрельба не является терактом. 

"По всей видимости, речь о террористическом акте не идет", - отметили в правоохранительных органах. 

"На станции Унтерферинг (в пригороде Мюнхена) пострадали несколько человек. Сотрудница полиции получила тяжелое ранение, один человек задержан", - сообщила федеральная полиция в Twitter.

По данным радиостанции Bayerischer Rundfunk, движение составов по этой линии в сторону Унтерферинга временно прекращено.

Ранее СМИ сообщили, что на станции произошла стрельба, в результате которой мог получить ранения сотрудник правоохранительных органов. Эта информация пока подтверждения не получила.

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