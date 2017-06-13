В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба

Пресс-конференция, посвященная закону о жестоком обращении с животными. ВидеотрансляцияОбщество 13 июня, 11:11
Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 11:04
Кречетов: решения по переходу Вандерсона и Данни в "Динамо" возможны на текущей неделеСпорт 13 июня, 10:53
В Свердловской области сиротам дали жилье, непригодное для проживанияНовости Урала 13 июня, 10:47
Ученые ЮУрГУ предсказывают новые оптические эффектыНовости партнеров 13 июня, 10:47
Власти Москвы опубликовали данные о неопределившихся квартирах в голосовании по реновацииОбщество 13 июня, 10:34
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком КонфедерацийСпорт 13 июня, 10:28
"Яблоко" 17 июня рассмотрит выдвижение Ройзмана кандидатом в свердловские губернаторыПолитика 13 июня, 10:19
Центровой "Голден Стэйт" Пачулия посвятил титул чемпиона НБА ГрузииСпорт 13 июня, 10:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Стрельба произошла на станции городской электрички Унтерферинг в пригороде Мюнхена. Об этом сообщила федеральная полиция.
"В ходе полицейской операции на станции Унтерферинг дело дошло до применения огнестрельного оружия. Как минимум один человек пострадал", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении полиции.
Представитель полиции сообщила, что сейчас "ситуация находится под контролем". Опасности для населения, по ее словам, нет. На месте ЧП прибыл полицейский спецназ, задействован вертолет.
Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13 June 2017
Как сообщают в полиции города, стрельба не является терактом.
"По всей видимости, речь о террористическом акте не идет", - отметили в правоохранительных органах.
"На станции Унтерферинг (в пригороде Мюнхена) пострадали несколько человек. Сотрудница полиции получила тяжелое ранение, один человек задержан", - сообщила федеральная полиция в Twitter.
По данным радиостанции Bayerischer Rundfunk, движение составов по этой линии в сторону Унтерферинга временно прекращено.
Ранее СМИ сообщили, что на станции произошла стрельба, в результате которой мог получить ранения сотрудник правоохранительных органов. Эта информация пока подтверждения не получила.