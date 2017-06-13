Источник: в центре Москвы у художника Никаса Сафронова украли мобильный телефон

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вор похитил из кармана куртки художника Никаса Сафронова IPhone 7 в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 12 июня на Тверской улице неизвестный незаметно вытащил из кармана Никаса Сафронова его мобильный телефон IPhone 7. Потерпевший обратился с заявлением о краже в полицию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт кражи, не уточнив личности потерпевшего.

"13 июня в 00:30 в полицию с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что 12 июня, с 20:20 до 20:30, неизвестное лицо похитило из кармана его куртки принадлежащий ему мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 ("Кража") УК РФ", - сказали в ГУ МВД, подчеркнув, что полиция принимает все меры к розыску преступника.