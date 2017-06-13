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Фигурант "болотного дела" Белоусов просит ВС РФ пересмотреть приговор после решения ЕСПЧ

Происшествия
13 июня, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Ранее ЕСПЧ признал нарушенными права Ярослава Белоусова, в том числе право на справедливое судебное разбирательство и на свободу собрания

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Осужденный за участие в беспорядках на Болотной площади в Москве Ярослав Белоусов просит Верховный суд России отменить приговор по его уголовному делу и направить материалы на новое рассмотрение на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Дмитрий Аграновский.

"С Ярославом Белоусовым подали председателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву ходатайство об отмене на основании решения ЕСПЧ приговора по "болотному делу" и судебных решений о продлении сроков содержания под стражей", - сказал он.

Ранее ЕСПЧ признал нарушенными права Белоусова, в том числе право на справедливое судебное разбирательство и на свободу собрания. Кроме того, бесчеловечными признаны перевозки обвиняемого из СИЗО и его содержание в суде в стеклянных кабинах (для подсудимых). ЕСПЧ взыскал с России в пользу Белоусова компенсацию в размере €12,5 тыс.

24 февраля 2014 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Белоусову 2,5 года лишения свободы, позже срок наказания был сокращен на три месяца.

Дело о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция переросла в столкновения с полицией. За противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали более 30 полицейских, еще несколько десятков человек получили ранения. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти").

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