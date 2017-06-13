Суд назначил Илье Яшину 15 суток административного ареста за неповиновение полиции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста оппозиционеру Илье Яшину, задержанному в ходе несанкционированной акции на Тверской улице 12 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд назначил Яшину наказание в виде 15 суток административного ареста", - сказала она.

Яшин признан виновным по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает административный арест до 15 суток.

Власти Москвы согласовали шествие и митинг оппозиции на проспекте Академика Сахарова в Москве 12 июня. Вечером 11 июня ряд организаторов митинга призвал перенести акцию на Тверскую улицу. Как сообщили в МВД, полиция задержала более 150 человек за участие в несанкционированной акции оппозиции на Тверской улице. В акции участвовали в общей сложности около 4,5 тыс. человек.