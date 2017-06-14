На Украине от вспышки ботулизма скончались четыре человека

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Вспышка ботулизма на Украине, причиной которой, как считают специалисты, стало употребление пострадавшими некачественных рыбных продуктов, за две недели стала причиной смерти уже четырех человек.

Лечение заболевания осложняет отсутствие в стране необходимых для этого препаратов.

"В одесской больнице умер от ботулизма 52-летний мужчина", - говорится в сообщении телеканала "1+1". Известно, что мужчине стало плохо после того, как он съел купленную в магазине вяленую рыбу. К медикам он обратился через три дня с типичными симптомами ботулизма, через пять дней скончался. Врачи заверили, что необходимую сыворотку он получал, поскольку в Одессе оставались запасы анатоксина.

Первые случаи заболевания ботулизмом в 2017 году были зафиксированы в Киеве в конце мая: признаки опасной болезни обнаружили у трех человек, один из них скончался, позже в столице Украины ботулизмом заболел еще один человек. Смертельные случаи зафиксированы также в Сумской и Полтавской областях. Ботулизм у одного человека обнаружили в Херсонской области, у двоих - в Винницкой, в Запорожской области заболели десять человек. Во Львовской области изъяли 89 килограммов рыбных продуктов, с которыми связаны случаи заболевания ботулизмом в Киеве и Запорожье.

Сыворотка от ботулизма на Украине отсутствует с 2013 года, так как российский анатоксин Министерство здравоохранения страны не сертифицировало. По словам главы ведомства Ульяны Супрун, дефицит также вызван нежеланием производителей заниматься регистрацией сыворотки, так как она пользуется ограниченным спросом. В связи с этим министерство обратилось к Всемирной организации здравоохранения и Международному комитету Красного Креста с просьбой направить в страну сыворотку в виде гуманитарной помощи.

Ботулизм - токсическое инфекционное заболевание, вызывающее поражение нервной системы. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу.