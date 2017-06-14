Мосгорсуд продлил до 15 августа срок ареста основателя "Смотра.ру" Китуашвили

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховкой в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Широченко.

"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей моему подзащитному Эрику Китуашвили на два месяца, то есть до 15 августа", - сказал защитник.

По его словам, следствие просило продлить срок ареста Китуашвили в связи с тем, что в дело вступили новые адвокаты.

"С делом мы ознакомились, однако к ознакомлению с материалами приступили новые адвокаты, представляющие интересы Анны Каганской", - пояснил Широченко.

Китуашвили обвиняется в мошенничестве в сфере страхования и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый и его защита ознакомились с материалами дела - порядка 14 томов.

По версии следствия, Эрик Китуашвили, действуя в составе организованной группы, инсценировал хищение четырех машин.

Затем, предоставив в страховую компанию заведомо ложные документы о наступлении страховых случаев, он и его соучастники получили на банковские счета деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Общий ущерб, причиненный страховой компании, по данным следствия, превысил 8 млн рублей.

Следствие считает соучастницей Китуашвили его гражданскую жену Анну Каганскую, которой также продлен срок ареста до 15 августа.

По данным столичного главка МВД, в ходе расследования выяснилось, что полученные деньги переводились с банковских счетов Китуашвили на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово- хозяйственной деятельности.