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Неизвестные избили двух ритуальных агентов возле больницы на юге Москвы

Происшествия
14 июня, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Накануне клиент частного ритуального агента отказался от его услуг и обратился в госучреждение "Ритуал"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. . Двух агентов ГБУ "Ритуал" избили неизвестные возле городской клинической больницы на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в ГБУ "Ритуал".

"13 июня двое агентов ГБУ "Ритуал" при исполнении своих должностных обязанностей в городской клинической больнице им. С. С. Юдина № 79 подверглись нападению неизвестных лиц. Под угрозой применения насилия и физической расправы, нападавшие вывели агентов госучреждения на улицу, где в ходе разбирательств нанесли им увечья. На кадрах видно, как один из мужчин напал сначала на одного, затем на другого агента государственного учреждения", - сказал собеседник агентства.

Представитель "Ритуала" уточнил, что накануне инцидента частный ритуальный агент умышленно не проинформировал клиента о гарантированном перечне на организацию похорон, а также повысил стоимость погребения до 70 тыс. рублей. Тогда заказчик обратился за этой услугой в госучреждение, где счет за организацию похорон составил 23 тыс. рублей, при этом порядка 16 тыс. рублей из них были компенсированы городским бюджетом.

"По факту произошедшего пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы. Ведется разбирательство", - заключили в ГБУ "Ритуал".

В свою очередь в пресс-службе столичного главка полиции сообщили, что накануне в отдел полиции обратились сотрудники государственного бюджетного учреждения с заявлением о том, что неизвестные на улице Академика Миллионщикова причинили им телесные повреждения. Заявление зарегистрировано в установленном законом порядке, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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