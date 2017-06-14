ГИБДД выявила множество нарушений перевозки паломников в разбившемся в Забайкалье автобусе

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ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Множество нарушений со стороны перевозчика и дорожных служб выявлено в ходе расследования ДТП с автобусом в Забайкалье, жертвами которого стали 14 человек, 35 пострадали. Об этом сообщил начальник регионального УГИБДД Эдуард Белобровый.
"Установлено, что автобус был приобретен водителем 6 июня, на момент ДТП он не был зарегистрирован на его имя, страховой полис оформлен на прежнего собственника. Системой ГЛОНАСС и видеорегистратором автомобиль не оборудован… В 2016-2017 гг. водитель, как собственник транспортных средств, 50 раз привлекался к административной ответственности, основной вид нарушений - несоблюдение скоростного режима", - сказал Белобровый на прошедшем в Чите заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Забайкальском крае.
Он добавил, что на автобусе был установлен аналоговый тахограф, который используется на международных перевозках, "однако у перевозчика не было разрешения на осуществление таких перевозок, поэтому на транспортном средстве должен был быть установлен тахограф цифрового фиксирования". Кроме того, в заказ наряда на перевозку паломников оформлен на 46 человек, в автобусе же на момент аварии находился 51 человек, включая водителя.
Проверка показала и существенные нарушения в обслуживании дороги. "В ходе обследования места происшествия выявлены недостатки дорожной сети - износ горизонтальной дорожной разметки, отсутствие металлического барьерного ограждения, знаков", - добавил начальник регионального УГИБДД.
Белобровый отметил, что на участке, где произошло ДТП, установлено ограничение скорости до 30 километров в час. Ранее сообщалось, что место, где автобус слетел с дороги - это крутой поворот, местные жители называют его "Тещин язык". На совещании отметили, что за последние годы там произошло 11 ДТП.
Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек - водитель автобуса скончался 13 июня в районной больнице, 35 находятся в медучреждениях.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. Следователи также выяснят, была ли проявлена халатность (статья 293 УК РФ) работниками компании, обслуживающей дорогу.