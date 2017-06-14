В Брянской области возбуждено уголовное дело об избиении водителя скорой

БРЯНСК, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиение водителя автомашины скорой помощи, которое произошло в городе Стародубе Брянской области. Как сообщает сообщает региональное управление СК РФ, водитель заступился за медика, на которую намеревался напасть нетрезвый мужчина.

"В отношении 28-летнего жителя города Стародуба, который напал на водителя автомобиля скорой помощи, возбуждено уголовное дело статье 116 УК РФ о причинении побоев из хулиганских побуждений", - сказано в сообщении.

Скорая помощь прибыла по вызову к одному из магазинов города, где в состоянии опьянения находился мужчина с травмами головы и его 28-летний знакомый. Последний стал вести себя агрессивно по отношению к фельдшеру, и когда 72-летний водитель скорой сделал дебоширу замечание, тот ударил его рукой по голове.

Сейчас в России обсуждаются законопроекты, которыми устанавливается ответственность за угрозы и нападения на врачей. Инициативы появились на фоне участившихся случаев нападений на медиков при оказании ими помощи пациентам. По данным Минздрава РФ, с 2010 года по 2016 год на медработников было совершено более 1,2 тысячи нападений при исполнении ими служебных обязанностей. При этом количество таких посягательств имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года.