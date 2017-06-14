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СК возбудил уголовное дело о халатности после ДТП с автобусом в Забайкалье

Происшествия
14 июня, 13:51 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Фигурантами дела стали должностные лица управления федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал"

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ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" против должностных лиц управления федеральных автомобильных дорог (ФКУ УФАД) "Южный Байкал" в рамках расследования ДТП с автобусом паломников в Забайкалье, жертвами которого стали 14 человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая повлекла совершение ДТП с человеческими жертвами, по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

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© Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области/ТАСС

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По данным следствия, сотрудники управления "ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ". "На крутом повороте дороги отсутствовало барьерное ограждение и знаки, предупреждающие об опасном месте и снижении скорости движения, не была нанесена соответствующая дорожная разметка. Несмотря на такие нарушения, должностными лицами ФКУ УФАД "Южный Байкал" не были приняты меры к ограничению движения транспорта на данном участке дороги, что повлекло за собой аварию с человеческими жертвами", - уточнили в пресс-службе.

Следователи допросили работников ФКУ УФАД "Южный Байкал", работников подрядных организаций, занимающихся проведением ремонта, изъяли техническую документацию о ходе ремонтных работ, провели другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Автобус с православными паломниками, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск- Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек - водитель автобуса скончался 13 июня в районной больнице, 35 человек находятся в медучреждениях.

Ранее одно уголовное дело о ДТП было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса.

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ДТП с автобусом в Забайкалье
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