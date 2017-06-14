Источник: сотрудник аграрного университета в Петербурге задержан по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Глава центра международной деятельности Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Дмитрий Кравцов задержан в среду сотрудниками ФСБ при получении взятки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Кравцов был задержан при покушении на получение взятки, уголовное дело будет возбуждать Следственный комитет", - сказал собеседник агентства, не уточняя обстоятельств расследования.

В Главном следственном управлении СК по Петербургу, управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области воздержались от комментариев.

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного аграрного университета не первый раз попадают в поле зрение правоохранительных органов. В октябре 2016 года СК и ФСБ провели обыски кабинетах бывшего ректора вуза Сергея Широкова и проректора по учебной работе Александра Туфанова. По не подтвержденным данным, следственные действия прошли в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении начальника правового управления вуза Руслана Магомаева, который был задержан 5 октября прошлого года при получении 1,5 млн рублей.

В 2015 году за получение взяток от студентов сотрудниками ФСБ был задержан декан юридического факультета вуза Исабала Зейналов.