В Венесуэле убийца расправился с семьей из пяти человек из-за долга в $3

МЕХИКО, 14 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Пятеро членов одной семьи, в том числе трое детей, были убиты в городе Маракай, столице венесуэльского штата Арагуа. Об этом сообщил в среду интернет-портал El Pitazo.

Убийца, который несколькими месяцами ранее выполнял штукатурные работы в доме жертв, оставил на месте преступления послание на нескольких страницах. В нем он подробно рассказал о мотивах преступления. В их числе он упомянул острый кризис в стране, а также то, что мать семейства задолжала ему 20 тыс. боливаров (около трех долларов по неофициальному курсу).

Злоумышленник заверил, что продолжит совершать аналогичные преступления. Власти объявили его в розыск.

Венесуэла в последние годы переживает разгул насилия. По официальным данным, в 2016 году в республике был отмечен едва ли не самый высокий уровень убийств за всю ее историю: 70,1 случая на 100 тыс. жителей. В общей сложности жертвами умышленных убийств в прошлом году стали 21,75 тыс. человек, из них более 12 тыс. были в возрасте 15-30 лет.