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Московская полиция опровергла информацию об инциденте с автобусом на МКАД

Происшествия
15 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в автобус

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию об инциденте с автобусом на 44-м км МКАД.

"Распространенная в ряде СМИ информация о том, что на 44-м км МКАД неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в автобус, не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным главка, инцидент произошел 12 июня в Солнцево на неохраняемой стоянке. "В полицию около 2 часов ночи поступило сообщение о возгорании автобуса на территории района Солнцево. Сотрудники полиции установили, что на неохраняемой парковке, расположенной в 1-м Дачномещерском проезде, произошло возгорание автобуса Mercedes", - пояснили в ГУ МВД. В результате происшествия пострадавших нет, по факту возгорания проводится проверка.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что площадь возгорания составила 1 кв. метр - обгорело лакокрасочное покрытие автобуса.

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