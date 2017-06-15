По делу о нападении на полицейского на акции 12 июня в Петербурге задержан школьник

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 17-летнего школьника по делу о нападении на полицейского во время несанкционированной акции оппозиции в Петербурге 12 июня, сообщила в четверг пресс-служба Главного следственного управления СК по Петербургу.
"Установлен 17-летний школьник, который подозревается в том, что 12 июня 2017 года на Марсовом поле во время проведения несанкционированного митинга ударил кулаком по лицу полицейского", - уточняется в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении несовершеннолетнему обвинения и избрании ему меры пресечения. Ранее по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ.
"Оперативники центра "Э" (по противодействию экстремизму - прим. ТАСС) ГУ МВД в результате оперативно-разыскных мероприятий установили личность подростка, по возвращению его домой провели задержание", - сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, в несанкционированной акции в Петербурге 12 июня приняли участие около 3,5 тыс. человек, около 500 человек были задержаны за административные правонарушения.