СМИ: в Стамбуле задержан мужчина, грозивший взорвать себя возле консульства США

АНКАРА, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкая полиция задержала человека, который грозил взорвать себя возле генконсульства США в Стамбуле.

Об этом сообщила газета Hurriet.

По ее данным, сотрудники правопорядка взяли под стражу гражданина ближневосточной страны. Он утверждал, что на нем было закреплено взрывное устройство.

В консульстве США корреспонденту ТАСС произошедший инцидент комментировать отказались.