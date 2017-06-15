Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Стамбуле задержан мужчина, грозивший взорвать себя возле консульства США

Происшествия
15 июня, 17:04 дата обновления: 15 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В дипведомстве отказались комментировать инцидент

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 15 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкая полиция задержала человека, который грозил взорвать себя возле генконсульства США в Стамбуле.

Об этом сообщила газета Hurriet.

По ее данным, сотрудники правопорядка взяли под стражу гражданина ближневосточной страны. Он утверждал, что на нем было закреплено взрывное устройство.

В консульстве США корреспонденту ТАСС произошедший инцидент комментировать отказались.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
17
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама