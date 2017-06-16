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На Камчатке четырехлетний ребенок попал в реанимацию после прогулки в детском саду

Происшествия
16 июня, 5:50 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Ребенок получил травму во время катания на детской горке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июня. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту получения четырехлетним ребенком травмы на прогулке в детском саду в Петропавловске-Камчатском. Мальчик доставлен в реанимацию детской Камчатской краевой больницы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

"Проводится проверка. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По предварительным данным, четырехлетний ребенок во время прогулки в детском саду номер 50 Петропавловска-Камчатского получил травму во время катания на детской горке", - пояснила Матафонова. Она уточнила, что следователям предстоит установить, в том числе и то, где во время происшествия была воспитатель, которая должна следить за детьми.

Провести служебную проверку потребовал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщила пресс-служба правительства региона. "Правоохранительные органы работают по данному факту, но городские власти обязаны провести свою служебную проверку и принять соответствующие меры. Случай вопиющий! Безопасность детей, находящихся в школах и детский садах, - основная задача и администрации города, и работников учреждений", - сказал Илюхин.

В пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского сообщили, что служебная проверка уже назначена. Глава города Виталий Иваненко заявил, что на время ее проведения заведующая детским сада номер 50 и воспитатель группы, в которой пострадал воспитанник, будут отстранены от исполнения своих служебных обязанностей.

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