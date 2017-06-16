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Суд назначил два месяца домашнего ареста подростку за распыление газа в лицо бойцу ОМОН

Происшествия
16 июня, 15:28 дата обновления: 16 июня, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В качестве ограничений для обвиняемого суд запретил пользоваться интернетом и средствами связи

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы до 13 августа поместил под домашний арест подростка, участвовавшего в несанкционированной акции в центре Москвы и обвиняемого в распылении газа в лицо сотруднику ОМОН. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего арест на два месяца, то есть до 13 августа 2017 года", - огласила решение судья Евгения Николаева.

В качестве ограничений для обвиняемого суд запретил пользоваться интернетом и средствами связи. Кроме того, ему разрешено ходить из дома только в школу. Обвиняемому также разрешено общаться только с преподавателями, адвокатами, следователями и родственниками.

Ранее суд продлил обвиняемому срок задержания на 48 часов, чтобы дать следствию время подготовить материалы в обоснование своего ходатайства.

По словам матери обвиняемого, он заканчивает обучение в школе и собирается поступать в вуз. Подросток ранее не привлекался правоохранительными органами к ответственности. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Во время допроса учащийся школы отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции.

По данным СК, 12 июня во время несанкционированной акции вблизи дома 18/1 по Тверской улице один из участников этой акции распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. В результате он получил ожог глаз, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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