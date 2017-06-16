В Киеве арестован подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова

Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной Португалии, что покинет "Реал"Спорт 16 июня, 21:07
Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с КубойМеждународная панорама 16 июня, 20:57
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева примет участие в церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 20:51
Левон Аронян выиграл шахматный супертурнир в СтавангереСпорт 16 июня, 20:47
Наина Ельцина: Гельмут Коль сделал многое для развития отношений Германии и РоссииОбщество 16 июня, 20:45
В Киеве арестован подозреваемый в причастности к убийству ВороненковаПроисшествия 16 июня, 20:39
Путин: Гельмута Коля будут помнить как сторонника дружественных отношений ФРГ и РоссииПолитика 16 июня, 20:35
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута КоляМеждународная панорама 16 июня, 20:31
Меркель: Коль понял, что объединение Германии неотделимо связано с объединением ЕвропыМеждународная панорама 16 июня, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Киевский суд постановил арестовать на два месяца подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог, - написала она в Facebook. - Суд постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток".
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган также подтвердила эту информацию, сообщив о решении суда в Twitter.
Ранее представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией провели спецоперацию в рамках расследования убийства Вороненкова и задержали лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Позже один из павлоградских националистов Сергей Тищенко сообщил в Facebook, что задержан представитель "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Ярослав Тарасенко.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.
23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.