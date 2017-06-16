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В Киеве арестован подозреваемый в причастности к убийству Вороненкова

Происшествия
16 июня, 20:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, июня. /ТАСС

Подозреваемый взят под стражу на 60 суток

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На месте убийства Дениса Вороненкова, 23 марта 2017 года

На месте убийства Дениса Вороненкова, 23 марта 2017 года

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Киевский суд постановил арестовать на два месяца подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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"По ходатайству столичной прокуратуры соисполнитель убийства Дениса Вороненкова арестован без права на залог, - написала она в Facebook. - Суд постановил взять подозреваемого под стражу сроком на 60 суток".

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган также подтвердила эту информацию, сообщив о решении суда в Twitter.

Ранее представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией провели спецоперацию в рамках расследования убийства Вороненкова и задержали лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению. Позже один из павлоградских националистов Сергей Тищенко сообщил в Facebook, что задержан представитель "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) Ярослав Тарасенко.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года он эмигрировал на Украину, а в феврале нынешнего ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве и он был объявлен в международный розыск.

23 марта Вороненков был застрелен в центре Киева. Он в сопровождении охраны выходил из здания, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Далее произошла перестрелка между убийцей и охранником Вороненкова, в результате чего охранник и нападавший получили ранения и были доставлены в больницу, но позже убийца скончался.

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Убийство Дениса Вороненкова
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