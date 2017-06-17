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В США присяжные не смогли прийти к единому вердикту в отношении актера Косби

Происшествия
17 июня, 18:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

В связи с этим судья объявил процесс закрытым

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Билл Косби

Билл Косби

© EPA/TRACIE VAN AUKEN

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Судебный процесс над известным американским темнокожим комедийным актером Биллом Косби остановлен после того, как жюри присяжных не смогло прийти к единогласному вердикту. Об этом сообщило агентство The Associated Press (AP).

По его данным, присяжные суда американского города Морристаун (штат Пенсильвания), совещавшиеся более 50 часов, так и не смогли прийти к единому мнению по поводу виновности 79-летнего актера. В связи с этим судья Стивен О'Нил объявил процесс закрытым. В прокуратуре заявили, что будут добиваться проведения повторного суда над комиком с новым составом жюри.

Косби обвинялся в развратных действиях при отягчающих обстоятельствах в отношении сотрудницы Темпльского университета Андреа Констанд. По данным прокуратуры округа Монтгомери, Косби в 2004 году, напоив Констанд спиртным, совершил в отношении нее действия сексуального характера. Ранее он под присягой заявлял, что вступил в интимную связь с Констанд по взаимному согласию.

Адвокаты подсудимого отрицали все обвинения в адрес Косби. В случае, если члены жюри присяжных признали бы его виновным, ему грозило бы до 10 лет тюремного заключения.

Косби известен зрителям ролями в фильмах "Возвращение в страну Оз" (Journey Back to Oz, 1974), "Джек" (Jack, 1996) и "Комик" (Comedian, 2002).

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