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Житель Чебоксар до смерти избил четырехлетнюю девочку, плачем мешавшую ему выпивать

Происшествия
17 июня, 20:57 UTC+3 ЧЕБОКСАРЫ ЧЕБОКСАРЫ 17, июня. /ТАСС

Свою вину 25-летний ранее судимый безработный не отрицает, решается вопрос о его аресте

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ЧЕБОКСАРЫ, 17 июня. /ТАСС/. Житель Чебоксар задержан по подозрению в убийстве четырехлетней девочки - по версии следствия, мужчина до смерти избил ребенка за то, что тот плакал. Об этом сообщает в субботу пресс-служба управления СК по Чувашии.

По данным ведомства, преступление было совершено поздно вечером в пятницу, когда подозреваемый дома у знакомой распивал спиртное с ней и отцом девочки, который пришел с ребенком.

"Будучи недовольным поведением и плачем малолетней девочки, из личной неприязни к ней и ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, (подозреваемый) нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени", - говорится в сообщении республиканского управления СК.

Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы, которым оказался 25-летний ранее судимый безработный. "Свою вину в содеянном он не отрицает", - отметили в ведомстве.

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