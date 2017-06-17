Житель Чебоксар до смерти избил четырехлетнюю девочку, плачем мешавшую ему выпивать

ЧЕБОКСАРЫ, 17 июня. /ТАСС/. Житель Чебоксар задержан по подозрению в убийстве четырехлетней девочки - по версии следствия, мужчина до смерти избил ребенка за то, что тот плакал. Об этом сообщает в субботу пресс-служба управления СК по Чувашии.

По данным ведомства, преступление было совершено поздно вечером в пятницу, когда подозреваемый дома у знакомой распивал спиртное с ней и отцом девочки, который пришел с ребенком.

"Будучи недовольным поведением и плачем малолетней девочки, из личной неприязни к ней и ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, (подозреваемый) нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия через короткий промежуток времени", - говорится в сообщении республиканского управления СК.

Сейчас решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы, которым оказался 25-летний ранее судимый безработный. "Свою вину в содеянном он не отрицает", - отметили в ведомстве.