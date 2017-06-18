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Число жертв лесного пожара в Португалии возросло до 61

Происшествия
18 июня, 18:43 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Еще около 60 человек пострадали, многие из них находятся в критическом состоянии

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© EPA/MIGUEL A. LOPES

МАДРИД, 18 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии. Об этом сообщила газета Publico.

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По ее информации, еще около 60 человек пострадали, многие из них находятся в критическом состоянии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Пожар начался 17 июня в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.

Правительство республики объявило национальный траур, который продлится до вторника. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза отменил до 20 июня все запланированные официальные мероприятия. До настоящего момента возгорание не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы сотни человек и воздушная техника.

Тушение огня осложняют высокая температура воздуха, установившаяся в стране, и сильные порывы ветра. Португальским пожарным оказывают помощь испанские самолеты. "Испания является соседней и братской страной, она готова сотрудничать с Португалией в ходе работ по тушению пожара", - сказал председатель правительства королевства Мариано Рахой. Свое содействие также предложили другие государства, в том числе Франция и Германия.

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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прибыл на место происшествия. По его словам, самым главным сейчас являются борьба со стихией и помощь близким погибших и пострадавшим. Глава правительства назвал произошедшее крупнейшей трагедией, с которой страна столкнулась в последние годы.

По данным местной полиции, все указывает на то, что причиной пожара не был умышленный поджог. По мнению специалистов, возгорание возникло после удара молнии в дерево. При этом во всей стране установилась жаркая погода. Столбики термометров приближаются к 40 градусам.

Как сообщили  ТАСС в посольстве РФ в республике, информации о том, пострадали ли граждане России при пожаре, пока не поступало. "Мы находимся в контракте с португальскими властями, чтобы выяснить, есть ли среди пострадавших российские граждане", - отметил пресс-атташе диппредставительства Александр Брянцев. При этом посольство рекомендовало туристам из РФ "проявлять повышенную бдительность и осторожность, по возможности воздержаться от посещения" районов, где введен повышенный уровень опасности.

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