В Дагестане порядка 200 человек участвуют в поисках глухонемого подростка

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МАХАЧКАЛА, 18 июня. /ТАСС/. Около 200 человек участвуют в поисках 11-летнего глухонемого мальчика, пропавшего в Дагестане. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Дагестану.
"15 июня в селе Кироваул Кизилюртовского района Дагестана из дома пропал 11-летний мальчик. Подросток болен. Он глухонемой", - сообщил собеседник.
По его словам, с 16 июня для проведения поисково-спасательных работ в Кизилюртовском районе были привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Дагестану.
"Всего в поисках задействованы от МЧС - 64 человека и 10 единиц техники, а также местное население в количестве 120 человек и 20 единиц техники", - добавил представитель ведомства.