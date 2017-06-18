На Можайском шоссе загорелся рейсовый автобус

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной возгорания рейсового автобуса на Можайском шоссе в Подмосковье. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД по Московской области, в результате инцидента пострадавших нет.
"На 30-м километре Можайского шоссе произошло возгорание автобуса. В результате происшествия пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус в момент происшествия находился на остановке.
"Движение на данном участке дороги в настоящее время не затруднено", - отметил собеседник.